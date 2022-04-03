Arnavutköy’de bir binanın çatısı alev alev yandı

Arnavutköy’de bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Mahallesi Trabzon Caddesi üzerindeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.