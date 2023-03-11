Arnavutköy’de binanın 4. katında yangın paniği

Arnavutköy’de bir binanın 4. katında, evde bulunan küçük bir çocuğun mumla oynarken devirmesi üzerine yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken bir vatandaşın evde mahsur kalan kuşunu binaya girerek kurtardığı görüldü.

Yangın, Arnavutköy İslambey Mahallesi Çalışkan Sokak’ta bulunan binanın 4. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan ve kimliği henüz bilinmeyen küçük bir çocuk mumla oynarken mumu devirmesi üzerine yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde mahsur kaldığı öğrenilen 2’si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken görüntülerde bir vatandaşın evde mahsur kalan kuşunu binaya girerek kurtardığı görüldü.