Arnavutköy’de bina restorasyonu sırasında merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı

Arnavutköy’de bir binanın restorasyonu sırasında bir işçi, çöken merdivenin altında kalarak yaralandı. İtfaiye yardımı ile kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi İncirliova Sokak üzerinde bulunan eski bir binanın restorasyon çalışması sırasında dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, restorasyon çalışmaları sırasında binadaki merdivende çökme yaşandı. Çökme esnasında merdivenin altında bulunan işçi Cesim Peker moloz yığınlarının altında kalarak yaralandı. Yaralı işçiye ilk müdahale diğer işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile işçi sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili incelemelerde bulunurken, binada yapılan çalışmalar durduruldu.