Arnavutköy’de 7 saattir devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Arnavutköy’de 7 saattir devam eden ve 4 fabrikanın etkilendiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak’ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın yandaki 3 fabrikaya daha sıçramıştı. 7 saattir süren yangını söndürme çalışmalarına da sürüyor. Yangının çıktığı fabrikadaki yangın kontrol altına alınırken, diğer fabrikalarda alevlerin zaman zaman arttığı gözlendi.