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Arnavutköy’de 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Arnavutköy’de meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 14.07.2021, 19:57
Arnavutköy’de 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Arnavutköy’de meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.45’de Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan bir kamyonet duramayarak önünde bulunan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza da otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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