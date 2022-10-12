Arnavutköy’de 2 araç kavşakta bir birbirlerine girdi: 3 yaralı

Arnavutköy’de hafif ticari araç ile lüks bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile lüks bir otomobilin kavşakta bir birlerine çarptı. Çarpışmada hafif ticari araç daha sonra kaldırım da bulunan koruma demirlerine çarptı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. kaza sonrasında araçlardan dökülen akaryakıt ve yağ ise başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.