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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyoneti ile yük kamyonu çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyoneti ile yük kamyonu çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
Asayiş 20.07.2022, 12:04
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyoneti ile yük kamyonu çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.