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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 10.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde gündeme dair basın açıklaması yapacak.
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan plastik fabrikasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanındaki fabrikalarada sirayet eden yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan plastik fabrikasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanındaki fabrikalarada sirayet eden yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Asayiş 17.05.2022, 07:57
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan plastik fabrikasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanındaki fabrikalarada sirayet eden yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.