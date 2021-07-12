Arnavutköy'de onlarca minibüs kontak kapattı

Arnavutköy’de duraklarda bekleyen kahya mafyalığından şikayetçi olan onlarca minibüs şoförü ve sahibi isyan ederek, kontak kapattı. Kendilerini dövüp paralarını gasp ettiklerini söyleyen şoförler gün boyu kontak kapatacaklarını belittiler.

Olay, bugün saat 12.00'da Arnavutköy - Sultangazi yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, duraklarda bekleyen minibüsçü kahyalarının mafyalık yaptığını, haksız yere para aldığını, zaman kendilerini dövdüklerini iddia eden minibüs şoförleri ve sahipleri otoyol üzerinde kontak kapattı. Seferlere çıkmayan minibüs şoförleri adeta isyan etti. Olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi eylem yapan minibüsçülere dakikalarca uyarıda bulundu.

"Kafasına göre herkes arabanın önünü kesiyor"

Para verilmeyince tehdit edilip dövülüyoruz diyen şoför Bilal Aslan, "20 senedir ben bu işin içindeyim. Hayatımda böyle rezillik, hırsızlık, gaspçılık görmedim. Biz 7/ 24 bu yolun üzerindeyiz. Alnımızın teri ile para kazanmanın derdindeyiz. Her adım başında bir kahya var. kafasına göre ondan 10 TL, odan 15 TL alıyor. Benim yatırdığım sermaye ile onun kazandığı parayı ben kazanamıyorum. Biz bunun derdindeyiz. Zam yapacaklarmış öyle bir duyumda aldık. Kafasına göre herkes arabanın önünü kesiyor. Vermezsek tehdit ediyor. Camını kırıyor. Dövüyorlar. Her türlü pisliği yapıyor" dedi.