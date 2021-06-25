Son Dakika
Arnavutköy'de çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada
Arnavutköy'de çocukların direkten sarkan elektrik kablosuyla tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Asayiş 25.06.2021, 11:34
Arnavutköy Anadolu Mahallesinde üç küçük çocuk, sokaktaki elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak farkında olmadan tehlikeli bir şekilde oyun oynadı. O anlar ise bu sırada sokaktan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde çocukların elektrik direğinden sarkan kablolarla oynadıkları görülüyor.