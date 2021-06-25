Arnavutköy'de çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde üç küçük çocuk, sokaktaki elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak farkında olmadan tehlikeli bir şekilde oyun oynadı. O anlar ise bu sırada sokaktan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde çocukların elektrik direğinden sarkan kablolarla oynadıkları görülüyor.