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Arnavutköy'de çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

Arnavutköy'de çocukların direkten sarkan elektrik kablosuyla tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Asayiş 25.06.2021, 11:34

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde üç küçük çocuk, sokaktaki elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak farkında olmadan tehlikeli bir şekilde oyun oynadı. O anlar ise bu sırada sokaktan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde çocukların elektrik direğinden sarkan kablolarla oynadıkları görülüyor.

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