Arnavutköy Belediyesi yaz spor okullarına coşkulu kapanış

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okullarında 4 bin öğrenci düzenlenen tören ile sertifika alıp okulu tamamladı. Bir çok dalda eğitim gören öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Arnavutköy Belediyesi düzenli olarak her sene yaz aylarında başlattığı eğitim kampları ve yaz okulu ile ilçe genelinde ikamet eden binlerce çocuğun eğitimine ve sosyal yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu sene düzenlenen yaz okullarından mezun olan 4 bin öğrenci düzenlenen kapanış etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Arnavutköy Şehir Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmur Hersanlıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinlikte yaz okulu boyunca eğitim gören öğrenciler gösterilerini sergiledi. Etkinliklerin gün boyu devam edeceği de öğrenildi.

“4 bin öğrencimiz 10 branşta yeteneklerini keşfettiler”

Düzenlenen kapanış programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Uzun yıllardır yaz spor okullarını yapıyoruz her yeni sene de çocuklarımızın ve ailelerimizin ilgisi artıyor. Bu sene de 4 bin öğrencimiz 10 branşta yeteneklerini keşfettiler. Bu yılın final programını şuan yapıyor bulunmaktayız gösterileri de yakından izliyoruz gerçekten yetenekleri gelişmiş durumda. Anne ve baba olarak herkesin muradı çocuklarımızın her alanda başarılı olması, spor aslında akademik alanda da başarıya neden oluyor bu nedenle aileler de çok mutlular” dedi.

Yaz spor okullarında eğitim gören basketbol öğrencisi Ömer Faruk , “bu yaz basketbola yazılmayı tercih ettim. Burada yeni şeyler öğrendim hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Büyüdüğüm zaman da basketbol branşından devam etmek istiyorum. Ben burada çok şey öğrendim mahalle de olmayan saygı ve sevgi burada var seneyi herkesi bekleriz.” İfadelerini kullandı.