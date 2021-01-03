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Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi’nde yapımı devam eden bir kültür merkezi inşaatında yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi’nde yapımı devam eden bir kültür merkezi inşaatında yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 03.01.2021, 16:34
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Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi’nde yapımı devam eden bir kültür merkezi inşaatında yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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