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Armut toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu

Tokat’ta yaşlı kadın armut toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Asayiş 22.09.2021, 15:08
Armut toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu

Tokat’ta yaşlı kadın armut toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesi Karagözgöllüalan köyünde ikamet eden Selvi Göğüçam (81), yataklar mevkiine armut toplamak için gitti. Bir süre sonra köylüler tarafından yaşlı kadın yerde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiği tespit etti. Yapılan ilk incelemede yaşlı kadının vücudunda ölümüne neden olacak bir iz ve şüpheli bir duruma rastlanmadı. Yaşlı kadının cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinin ardından köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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