Arkosolium kaya mezarı kazan definecilere suçüstü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kazı yapılan alana düzenlenen operasyonda 3 kişi suçüstü yakalanırken alanda yapılan incelemede mezarların Roma dönemine ait zengin ve maddi durumları iyi olan arkosolium kaya mezarları olduğu belirlendi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Ceylanpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, uzun süredir bölgede kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi suç üstü yakalandı.

Zengin mezarı olduğu belirlendi

Kazı yapılan alanın Roma döneminde soylu, zengin ve ekonomik durumu iyi olan arkosolium kaya mezar odası olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken alanda yapılan aramada çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.