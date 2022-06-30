Son Dakika
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor. Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-
Arkın’ın cenazesi ailesi tarafından tören için Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı
85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenazesi, tören için ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.
Asayiş 30.06.2022, 09:42
85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenazesi, tören için ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.
Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı. Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi. Arkın’ın cenazesi eskort eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.