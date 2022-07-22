banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Amasya kirazına coğrafi işaret
Amasya kirazına coğrafi işaret

Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını öldürdü

Malatya’da kızı ile arkadaşlık kurmak isteyen genç tarafından silahla vurulan 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Asayiş 22.07.2022, 00:34
Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını öldürdü

Malatya’da kızı ile arkadaşlık kurmak isteyen genç tarafından silahla vurulan 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Arguvan İlçesine bağlı Çevreli Mahallesi’nde meydana geldi.

İdiaya göre, arkadaşlık kurmak istediği B.K.’nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç’a (63) tüfekle ateş açtı. Göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.’nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.’nin Güveçli Mahallesi’nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Ziya Koç’un cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yorumlar (0)
23°
açık