Arkadaşlarının kavgasına katılmak için 2’inci kattan atlayan genç yaralandı

Zeytinburnu’nda 16 yaşındaki genç sokaktan gelen bağrışma sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gördü. Babasının gitmesine izin vermediği genç, 2’inci kattaki balkondan park halindeki aracın üzerine atladı. Düşme sonucu yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz mahallesi 84/2 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bağırış sesleri üzerine çıktığı balkonda arkadaşlarının kavga ettiğini gören M.E. (16), kavgaya katılmak için evden çıkmaya çalıştı. O sırada evde bulunan babasının izin vermemesi üzerine balkona yöneldi. Kavgaya katılmak için 2. katta bulunan 7 metrelik yükseklikteki evinin balkonundan aşağıya park halinde bulunan 34 MR 0247 plakalı ticari aracın üstüne atladı. Aracın üzerine düşen genç düşme sonucu yaralandı. Olaya tanık olanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü aracın üstünde yaralanan Muhammed E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki minibüste ise maddi hasar meydana geldi.

Mahallede bakkallık yapan Şirin Asi, “Ses geldi, baktım bir tane çocuk yerde duruyor. Bizde öğrenmek istedik babası aradı, galiba burada çocuklar kavga ediyormuş. Çocuğun arkadaşlarıymış galiba duyduğumuza göre babası da kavgaya katılmasına izin vermemiş. O da arabanın üstüne atlıyor. Yerde gördük ambulans geldi. Fazla bir şeyi yok gibiydi, gördüğümüz kolu kırıktı. O şekilde ambulans aldı götürdü herhangi acil bir şeyi yoktu” dedi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.