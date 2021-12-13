banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Merkezin müdahalesi sonrası dolarda son durum
Merkezin müdahalesi sonrası dolarda son durum
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
Büyükşehir çalışanına promosyon müjdesi
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi

Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi

Antalya’da cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ilk duruşması öncesi okul arkadaşları ona destek için yağmur altında yürüdü.

Asayiş 13.12.2021, 15:04
Arkadaşları yağmur altında Azra için adalet istedi

Antalya’da cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ilk duruşması öncesi okul arkadaşları ona destek için yağmur altında yürüdü.

AÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun, 28 Temmuz’daki kayıp ihbarının ardından 5 gün sonra cesedi, Kepez ilçesi ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili iş insanı Mustafa Murat Ayhan gözaltına alınıp, tutuklandı.

İddianamede Ayhan’ın ağırlaştırılmış müebbet artı 40 yıl hapsi istendi. Cinayet savcısı tarafından hazırlanan 12 sayfalık iddianamede Ayhan’ın üniversiteli Azra’yı öldürüp, cesedi 13 parçaya böldüğü belirtilen iddianamede, “Şüpheli, maktulü ağına düşürmek için kendisini iş vaadiyle ikna edip evine götürmüştür. Cinsel tatmini zorla gerçekleştirmiştir. Direnen ve kendisini şikayet edeceği korkusuyla maktulü öldürmüştür. Şüpheli böylece üzerine atılı ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘hırsızlık’ suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin bu suçlardan tek tek sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır” denilmişti.

Duruşma öncesi Azra’nın eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi önünden arkadaşları ve kadın dernekleri adliye önüne kadar yürüdü. Yağmur altında sloganlarla yürüyen gençlere, polis ve güvenlik ekipleri eşlik etti. Üniversiteden adliyeye kadar yürüyen Azra’nın arkadaşları burada basın açıklaması yaptı.

"En ağır cezayı alsın"

Azra’nın sınıf arkadaşı İbrahim Şenol tarafından yapılan açıklamada, “28 Temmuz tarihinde Azra’nın kayıp ihbarı verildiğinde yıkıldık. 2 Ağustos 2021 sabahına Azra’nın ölüm haberi ile uyandık. Bahanelerin sunulmadığı etkin yürütülen süreçler başlatılmış olsaydı, Ocak ayından itibaren hayatları ellerinden alınan 352 kadın ve sıra arkadaşımız Azra için adliye önlerini doldurmazdık. Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel saldırıya uğrayıp cahilce hayattan koparıldı. Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hakkettikleri cezalar verilsin. Zanlının en ağır cezayı alması için her türlü çabayı göstereceğiz. Mücadelemiz bitmedi ve biz kazanmadan bitmeyecek. Öfkemiz diri, kavgamız büyük, mücadelemiz güçlü katiller ve destekçileri yargılanıp cezalandırılana kadar sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8