Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde iki arkadaşı ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı’na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.’den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmak etrafında güvenlik önlemleri alan ekiplerin N.D.’yi arama çalışmaları devam ediyor.