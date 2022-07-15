banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde iki arkadaşı ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu.

Asayiş 15.07.2022, 16:40
Arkadaşları ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde iki arkadaşı ile ırmakta yüzmeye giden genç suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı’na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.’den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmak etrafında güvenlik önlemleri alan ekiplerin N.D.’yi arama çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu