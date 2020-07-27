Arkadaşıyla yürüyüşe çıktı, saatlerce mahsur kaldı

Bursa’da Uludağ’a tırmanan iki dağcıdan biri panik atak krizine girince mahsur kaldı. Ekipler yerinden kıpırdayamayan dağcıyı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan dağcı ’tekrar tırmanış yapacağım’ dedi.

Edinilen bilgiye göre, doğa tutkunu Yaşar Hacı ve Ozan Çetin sabah saatlerinde Teferrüç Aydınlar Caddesi üzerinden Uludağ’a doğru tırmanışa geçti. Ormanlık alandan yaklaşık 1 kilometre tırmanan şahıslar Çobançeşme mevkiine yaklaştıklarında Ozan Çetin aniden fenalaştı. Yerinden kıpırdayamayan Çetin, panik atak rahatsızlığı olduğunu, hareket edemeyeceğini söyleyip Yaşar Hacı’dan yardım getirmesini istedi. Bunun üzerine bulundukları yerden aşağıya doğru inişe geçen Hacı telefonuyla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri önce mahsur kalan Ozan Çetin’i cep telefonundan arayarak sağlık durumu hakkında bilgi edindi. Yaşar Hacı’nın aşağıya inmesinin ardından bilgisine başvuran ekipler mahsur kalan Ozan Çetin’i kurtarmak için bulunduğu bölgeye doğru tırmanışa geçti. AFAD ekipleri Çetin’i mahsur kaldığı yerden saatler süren operasyonla kurtararak aşağı indirdi.

Kurtarıldıktan sonra açıklama yapan Ozan Çetin, "Arkadaşımla birlikte yürüyüşe çıktık. Belli bir noktaya kadar çıktım ben çıkamayacağımı anlayınca yardım istedim hemen yardıma geldiler. Yükseklik korkum var yükseğe çıkınca büyük korku yaşadım. Gözüm karardı. Çıkmaya çıktım aşağı inemedim. Yükseklik korkum olmasına rağmen dağa tırmandım mahsur kaldım. Bundan sonrada dağa çıkmaya devam edeceğim" dedi.