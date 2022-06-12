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Arkadaşının "şaka olsun" diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu

Samsun’da baraj gölü kenarında piknik yaparken arkadaşı tarafından kolundan tutularak "şaka olsun" diye suya atılan 16 yaşındaki kız, boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 12.06.2022, 12:49 12.06.2022, 15:05
Arkadaşının "şaka olsun" diye suya attığı 16 yaşındaki kız boğuldu

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Vezirsuyu mevkisindeki Altınkaya Barajı gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür’ün kolundan tutup suya attı. Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür’ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular. Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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