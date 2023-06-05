Arkadaşının ölümüne sebep olan zanlı: “Tabancayı gösterirken oldu, üzgünüm”

Bursa’da cami avlusunda sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını şakalaşırken silahla öldüren 17 yaşındaki genç, verdiği ifadede, “Tabancayı gösterirken oldu, üzgünüm” dedi.

Olay, 3 Haziran saat 19.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı. Bu esnada Samet Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayı ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.’nin (17) göğsüne isabet etti. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Samet Ç., adliyeye sevk edildi. Samet Ç.’nin savcılık sorgusunda, arkadaşlarına tabancayı gösterirken yanlışlıkla Utku S.’yi vurduğu, en yakın arkadaşının ölümüne neden olduğu için üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. 17 yaşındaki genç Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.