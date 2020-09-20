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Arkadaşının öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

KAYSERİ'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ARACIN İÇİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞINI GÖREN ŞAHIS, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

Asayiş 20.09.2020, 01:45
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Arkadaşının öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, aracın içinde hayatını kaybeden arkadaşını gören şahıs, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda meydana gelen kazada 38 EY 271 plakalı Citroen marka araç ile 38 HP 722 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 38 EY 271 plakalı otomobil ters dönerken, 38 HP 722 plakalı otomobil ise refüje çıkarak ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, 38 HP 722 plakalı otomobilde bulunan Nevzat P. hayatını kaybederken, yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada Nevzat P.’nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşı, hurdaya dönen otomobilde Nevzat P.’nin cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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