Son Dakika
Arkadaşının öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı
KAYSERİ'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ARACIN İÇİNDE HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞINI GÖREN ŞAHIS, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.
Asayiş 20.09.2020, 01:45
3
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, aracın içinde hayatını kaybeden arkadaşını gören şahıs, gözyaşlarına hakim olamadı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda meydana gelen kazada 38 EY 271 plakalı Citroen marka araç ile 38 HP 722 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 38 EY 271 plakalı otomobil ters dönerken, 38 HP 722 plakalı otomobil ise refüje çıkarak ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, 38 HP 722 plakalı otomobilde bulunan Nevzat P. hayatını kaybederken, yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada Nevzat P.’nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşı, hurdaya dönen otomobilde Nevzat P.’nin cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
20°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2020
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Trabzonspor
|2
|1
|13. Gençlerbirliği
|2
|1
|14. Malatyaspor
|2
|1
|15. Denizlispor
|2
|1
|16. Çaykur Rizespor
|1
|0
|17. Ankaragücü
|1
|0
|18. Kasımpaşa
|1
|0
|19. Gaziantep FK
|1
|0
|20. Sivasspor
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|2
|4
|2. Adanaspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Balıkesirspor
|2
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Bursaspor
|2
|3
|9. Altınordu
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|12. Altay
|1
|1
|13. Samsunspor
|1
|1
|14. Eskişehirspor
|2
|1
|15. Boluspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Crystal Palace
|2
|6
|4. Leicester City
|1
|3
|5. Chelsea
|1
|3
|6. Newcastle
|1
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Liverpool
|1
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Aston Villa
|0
|0
|11. Burnley
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. Southampton
|1
|0
|14. Tottenham
|1
|0
|15. Brighton
|1
|0
|16. M. United
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Celta de Vigo
|2
|4
|3. Granada
|1
|3
|4. Valencia
|2
|3
|5. Osasuna
|2
|3
|6. Getafe
|1
|3
|7. Real Betis
|1
|3
|8. Huesca
|1
|1
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Real Valladolid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Atletico Madrid
|0
|0
|13. Barcelona
|0
|0
|14. Elche
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0