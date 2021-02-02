Arkadaşının evinde ensesinden vurularak öldürüldü

Gaziantep’te bir şahıs, evine çağırdığı arkadaşını ensesine tabancayla ateş ederek öldürdü. Arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi Mustafa Eğerci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ö. (22) sabah saatlerinde arkadaşı Umut A. (21) ile birkaç arkadaşını evine çağırdı. Evde bir süre vakit geçiren arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Murat Ö., evde bulunan tabanca ile arkadaşı Umut A.’yı ensesinden yaraladı. Yaşanan olayın ardından Umut A. ağır yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Umut A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonran Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Umut A.’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan ve arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli Murat Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.