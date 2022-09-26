Arkadaşının cep telefonunu alarak araçtan attı

Kayseri’de, arkadaşları ile otomobilde gezintiye çıkan şahıs, cep telefonu yağmalanarak araçtan atıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre F.U. (17), E.Ç. (19) ve K.Ç. (19), A.H.’yi evden alarak otomobil ile gezintiye çıktı. Saray Bosna Mahallesi Vezirler Caddesi üzerinde seyir halinde iken F.U. A.H.’den telefonu istemesi üzerine vermemek için direnen A.H. darp edildi. Üzerindeki telefonu alınarak otomobilden atılan A.H., durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; F.U. (17), E.Ç. (19) ve K.Ç. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan suça konu telefon ve 2 adet jop, 1 adet muşta, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

E.Ç. ve K.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.