Arkadaşının attığı temizlik maddesi kör ediyordu

Adana’da bir çocuğun yüzü arkadaşının attığı temizlik maddesiyle yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Mart Pazar günü merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yiğit Ali Yılmaz (11), arkadaşı E.S. (12) ile birlikte oynamak için evden çıktı. Yiğit Ali yangın merdiveninde otururken, iddiaya göre arkadaşı E.S., merdivene temizlik maddesi döktü. Temizlik maddesi merdivenin alt kısmında oturan Yiğit Ali’nin yüzüne ve vücuduna sıçradı. Maddenin temas ettiği kısımlarda şiddetli yanma hisseden Yiğit Ali, durumu annesi Asiye Köker’e haber verdi. Köker ise oğlunun yüzünü yıkayıp, hastaneye götürdü. Doktorların müdahale ettiği Yiğit Ali Yılmaz’ın, yüzünde yaralar oluştu. Tedavi uygulanan Yiğit Ali’nin, yüzünde yara izi kalacağı belirtildi.

Bu olay nedeniyle kendisini çok kötü hissettiğini ve üzgün olduğunu belirten Yiğit Ali Yılmaz, "Yangın merdiveninde otururken, arkadaşım temizlik maddesi döktü ve yüzüm bu hale geldi. Başta çok yandı ve hala ağrı olmaya devam ediyor. Cezasını çekmesini istiyorum. Arkadaşım benim yüzüme bilerek döktü. Yanlışlıkla olmadı" diye konuştu.

Asiye Köker ise oğlunun yüzünü görünce büyük korku yaşadığını belirterek, "Eve gelir gelmez, ’Anne yüzüm yanıyor. Beni hastaneye götür, yüzüm yanıyor’ deyince, hemen hastaneye götürdüm. Doktorlar yapabilecekleri bir şeyin olmadığını, beklememiz gerektiğini söyledi. Oğlumun kıyafetleri bile delik deşik olmuş. İz kalacak dediler. Bilinçli bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Zaten çok yaramaz bir çocuktu. Ailesinin de suçu olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim ve cezasını çekmesini istiyorum. Oğlum temizlik maddesi döküldüğünde gözünü kapatmış eğer kapatmasa kör olacaktı. Göz kapağı yanmış durumda. Gözü de olaydan sonra şişmişti" dedi.

Aile, polis merkezine giderek E.S. ve ailesi hakkında şikayetçi oldu.