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Arkadaşını sahte polis çetesi ile gasp ettirdi

Kağıthane’de, gezmeye çıktığı arkadaşının yanında 4 bin Euro olduğunu öğrenince, diğer arkdaşlarına haber verdi. Kendilerine polis süsü veren çete, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünde bir ihbar aldıklarını ve üzerlerini arayacaklarını söyleyerek, paraları alıp kaçtı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 13.01.2021, 11:52
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Arkadaşını sahte polis çetesi ile gasp ettirdi

Kağıthane’de, gezmeye çıktığı arkadaşının yanında 4 bin Euro olduğunu öğrenince, diğer arkdaşlarına haber verdi. Kendilerine polis süsü veren çete, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünde bir ihbar aldıklarını ve üzerlerini arayacaklarını söyleyerek, paraları alıp kaçtı. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arkadaşının yanında çok miktarda para olduğunu öğrenen bir şüpheli, arkadaşına diğer arkadaşlarıyla sahte polis operasyonu düzenledi. Arkadaşının parasını çaldırıp kendisine de gözaltı süsü veren şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Kağıthane’ye bağlı Ortabayır Mahallesi Mayıs Sokak’ta 3 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gerçekleşti. İzmir’de ikamet eden Okan A. ve Cebrail Ç., İstanbul’da yaşayan arkadaşları Emre K.’nın evine ziyarete geldi. Bunun üzerine Emre K., yakın arkadaşı olan Mahmut A.’yı (31), da alarak hep beraber gezmeye çıktılar. Emre K., sohbet sırasında yanında 4 bin Euro getirdiğini söyledi. Bunu duyan Mahmut A. ise, durumu çete üyesi arkadaşlarına bildirdi.

Sahte polis çetesi oyunu

Aradan birkaç saat geçtikten sonra arkadaş grubu araçlarıyla gezmeye çıktı. Grup, Kağıthane’de seyir halindeyken çakarlı bir araç arkalarına yanaşarak dur ikazı yaptı. Sürücü Emre K. duruma aldırış etmeden yoluna devam edince kendilerini takip eden araç içerisinden havaya doğru iki el ateş açıldı. Emre K., Mahmut A.’nın “duralım bunlar polis” demesiyle kullandıkları aracı durdurdu. Aracın içerisinden çıkan polis yelekli iki şüpheli, sahte polis rozetlerini göstererek kendilerinin polis olduğunu ifade etti. Şüpheliler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünde bir ihbar aldıklarını ve üzerlerini arayacaklarını söylediler. Daha sonra yapılan aramalarda Okan A.’nın çantasında bulunan 4 Bin Euro’uyu gizlice aldılar. Ardından üzerinde uyuşturucu madde bulduklarını ifade ettikleri Mahmut A.’yı gözaltına alacaklarını söyleyerek araçlarına binip kayıplara karıştı.

Siyah bant çekerek plaka ile oynamışlar

Olaydan hemen sonra Emre K., Okan A. ve Cebrail Ç., neye uğradıklarını şaşırarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek kendilerine polis süsü veren şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğunu ve aracın da Gürol D. isimli bir şüpheliye ait olduğunu öğrendi.

Düzenlenen operasyonla yakalandılar

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen Gürol D., Ertuğrul M. ve Mahmut A.’yı yakalamak için 8 Ocak Cuma günü eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Şüphelilerden Gürol D. (38) Kadıköy’de, Ertuğrul M. (32) Kağıthane’de, Mahmut A. ise Pendik’te saklandığı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız silah, çok sayıda telsiz ve polis rozeti, iki basın kartı, bir elektroşok cihazı, bir çakar lamba, bir cop ele geçirildi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan Gürol D.’nin farklı suçlardan 11, Ertuğrul M.’nin 13, Mahmut A.’nın ise 9 adet kaydının bulunduğu belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürol D., Ertuğrul M. ve Mahmut A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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