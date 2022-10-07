Arkadaşını otoparkta öldüren zanlı tutuklandı

Konya’da arkadaşını otoparkta öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Kayışdağ Sokak’ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46), A.T. (42), C.B. (34) ve Abdurrahim Yeşilbağ’ın (46) içki içerken aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre Abdurrahim Yeşilbağ, H.K.’ye küfretti. Bunun üzerine H.K. belinden çıkardığı silahla ateş ederek Abdurrahim Yeşilbağ’ı vücudunun çeşitli yerinden yaraladı. Olayın ardından şüpheli H.K. olay yerinden kaçarken, silahla vurulan Abdurrahim Yeşilbağ, devriye gezen bekçiler tarafından bulundu. Bekçilerin çağrısı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdurrahim Yeşilbağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yeşilbağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı için titiz bir çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı H.K.’nin Gaziantep’e kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ekiplerin sıkı takibinin ardından zanlı H.K. ve kaçmasına yardım ettiği öğrenilen C.K. (36) Konya’nın Karapınar ilçesinde yakalandı. Cinayette kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan zanlı ve ona yardım eden C.K. emniyete getirilirken, olay esnasında orada bulunan A.T. ve C.B. ile birlikte olayın gerçekleştiği otoparkta görevli olan otopark bekçisi N.M. (59) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.