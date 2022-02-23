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Arkadaşını öldürüp yamaçtan atmıştı, sanığın annesi maktulün yaşadığını iddia etti

Kocaeli’de 8 yıl önce kaybolan arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın annesi, maktulün ölmediğini ileri sürdü.

Asayiş 23.02.2022, 16:24
Arkadaşını öldürüp yamaçtan atmıştı, sanığın annesi maktulün yaşadığını iddia etti

Kocaeli’de 8 yıl önce kaybolan arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın annesi, maktulün ölmediğini ileri sürdü.

Kocaeli’de tesisatçılık işiyle uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir’den 6 Ağustos 2013 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamış ve o tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda Demir’e ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. 8 yılın ardından dosyayı yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp Akif Demir’in son olarak Cihan M. (29) ve Halil Ö. (39) isimli şahıslarla görüştüğünü tespit etti. Ekipler, Akif Demir’i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen Cihan M. ve Halil Ö.’yü 3 Şubat 2021 tarihinde gözaltına aldı. Halil Ö., emniyetteki sorgusunda Akif Demir’i alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Ö. tutuklanırken, Cihan M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Akif Demir’in ölmediğini düşünüyorum"

’Kasten öldürme’ suçundan yargılanan sanık, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları, tanık ve tutuklu sanık Halil Ö. katıldı. Tanık olarak dinelen sanık Halil Ö.’nün annesi Gülsen Ö., "Bu davanın ilk duruşmasından bir hafta kadar önce evimize bir kargo geldi. Kargo paketi yırtılmıştı. Kargoyu getiren görevliye paketin neden yırtık olduğunu sordum. Bunun üzerine şahıs yüzüme bakıp hızlıca uzaklaştı. Kargoyu getiren kişinin Akif Demir olduğunu, onun ölmediğini düşünüyorum. Çünkü Akif’in fotoğrafını daha önce internette görmüştüm ve ona çok benziyordu. Ben Akif’in kaybolmasından sonra oğlum Halil’in hareketlerinde bir değişiklik hissetmedim" dedi.

"Cihan M.’nin olayın iştirakçisi konumunda olduğu görüşündeyiz"

Müşteki avukatı Duygu Usanmaz, "Biz olayın basit kasten öldürme değil, tasarlayarak öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Biz Cihan M.’nin de olayın iştirakçisi konumunda olduğu görüşündeyiz. Sanık Halil Ö., maktulü silahla başından vurarak öldürmüş, bu eylemin gerçekleştirilmesine de Cihan M. zemin hazırlamıştır. Daha sonra ise Cihan M. ve Halil Ö., maktulü çöplük alana götürmüşlerdir. Belki de cesedi attıktan sonra üzerine moloz dökmek suretiyle suç delilerini gizleme yoluna gitmişlerdir. Bu sebeple biz Cihan M.’nin de aynı suçtan yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Maktulün baş kısmına ateş edildiğine dair beyanları kabul etmiyoruz"

Tasarlayarak öldürme suçunun koşullarının bulunmadığını söyleyen Halil Ö.’nün avukatı Hakan Akkaya ise "Cihan M.’nin dava konusu olayda iştiraki olduğuna dair beyanlara katılmıyoruz. Maktulün baş kısmına ateş edildiğine dair beyanları da kabul etmiyoruz. Müvekkilim vicdani rahatsızlık nedeniyle samimi beyanlarda bulunmuştur ancak maktul bulunmadığından, ölüm olayının ne şekilde gerçekleştiği ya da Akif Demir’in ölüp ölmediği belli değildir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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