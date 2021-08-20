Arkadaşını öldürüp firar eden zanlı hakkında iddianame hazırlandı

Küçükçekmece’de aracında başına gelen kurşun ile hayatını kaybeden Hasan Akbal cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Akbal’ın, arkadaşı Özcan Akhem’in kullandığı silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirtilerek, sanığın firari olduğu aktarıldı. İddianamede Akhem hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, savcı ifadesi alınamayan sanığın sebebi anlaşılamayacak biçimde maktulü hedef alıp kasten öldürdüğünü belirtti.

Küçükçekmece’de 8 Ağustos 2020’de aracındayken başına gelen kurşunla hayatını kaybeden Hasan Akbal (23) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Hasan Akbal ile sanıklar Özcan Akhem (23) ve Soner Karaca’nın (26) arkadaş oldukları aktarıldı. Olay günü maktulün arkadaşı Kenan Berk’in maktulü arayarak kendisine ait kıyafetleri evden alıp bulunduğu yere getirmesini istediği iddianamede belirtildi. Maktulün, arkadaşı Soner Karaca ve tanık Ali Ekber Gündüz ile birlikte Kenan’ın kıyafetlerini alarak aracı ile gittiği sırada, aralarında Özcan Akhem’in de bulunduğu 10 kişilik grubun beklediği iddianame ifade edildi. Akhem’in bu esnada maktulün aracına nişan alarak ateş ettiği açıklanan iddianamede “Soner’in, Kenan’ı arayarak maktulün vurulduğunu söylediği, bunun üzerine Kenan ve Onur Can Avcı’nın maktulün aracına koşarak geldikleri, maktulü şoför koltuğundan alıp aracın ön koltuklarına geçtikleri ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne gittikleri, burada yapılan müdahalelere rağmen maktulün kurtulamadığı” ifadelerine yer verildi.

Özcan Akhem’in hala yakalanamadığının belirtildiği iddianamede, maktulün kafatası kemik kırıkları ile beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Soner Karaca savunmasında gece vakti olduğu için olay yeri inceleme ekiplerini yanlış yönlendirdiği aktarırken, Karaca’nın olay yerine daha önceden gittiği ve bölgeyi iyi bildiğinden savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun tespitine iddianamede yer verildi.

İddianamede Özcan Akhem’in sebebi anlaşılamayacak biçimde maktulü hedef alıp kasten öldürdüğü belirtilerek ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Diğer sanık Soner Karaca’nın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.