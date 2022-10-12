Arkadaşını katleden sanık, "Gelip dilinizi kopartacağım" demiş

Ankara’da arkadaşını alacak meselesi yüzünden öldüren katil zanlısının duruşmasına devam edildi. Duruşmada konuşan maktulün kardeşi, "Etike, 2011 yılında beni aradı. ’İlhami ile görüşmem lazım’ dedi. ’Bana anlatın’ dedim. Etike ise ’Neredesiniz? Gelip dilinizi kopartacağım’ dedi’" ifadelerini kullandı.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Abdulhakim Etike (52), Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu. Duruşmada, alacak meselesi yüzünden öldürülen İlhami Topçu’nun (55) kardeşi Adnan Topçu dinlendi. Müşteki Topçu, ağabeyi ile sanık arasında 2011 yılından beri husumet olduğunu anlatarak, "Şahsı tanıyorum. Husumetimiz var. İlhami Topçu ağabeyimdir. 2011’de şantiyeye gittiğimde telefon geldi. Abdulhakim Etike, ’İlhami ile görüşmem lazım’ dedi. ’Ben kardeşiyim, bana anlatın’ dedim. Etike ise, ’Neredesiniz? Gelip dilinizi kopartacağım’ dedi’" şeklinde konuştu.

Etike’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki celseyi 8 Aralık’a erteledi. Geçen yıl 23 Eylül’de Ankara’nın Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi’nde meydana gelen olayda İlhami Topçu, cadde üzerinde park ettiği otomobilinde Abdulhakim Etike (52) tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü.