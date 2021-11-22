Arkadaşı tarafından vurulan genç, 18 gün sonra hayatını kaybetti

Konya’da bir kişi, dini nikahlı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği yakın arkadaşını alıkoyarak işkence uyguladı. Arkadaşı tarafından işkenceyle bacaklarından, göğsünden ve kafasından vurularak ağır yaralanan Burak Mutlu, tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Kasım Perşembe günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce cezaevinden çıkan Yıldıray T.’nin (21), dini nikahlı eşi B.B. (18) cezaevinden çıkmadan önce evinden ayrılıp babasının evine gitti. Yıldıray T., B.B.’nin kendisini en yakın arkadaşı Burak Mutlu ile aldattığından şüphelenerek, arkadaşını evinden alıp kendi evine götürdü.

"Burak’ı vurdum sıra sende"

Yıldıray T., darp ederek konuşturmak istediği arkadaşı Burak Mutlu’ya sabahtan akşama kadar işkence yaptı. Arkadaşını bayıltana kadar darp eden Yıldıray T., bu sırada dışarıya çıkarak kapı kapı dolaşıp komşularına "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra eve tekrar dönüp arkadaşı Burak Mutlu’yu bacaklarından, göğsünden ve kafasından silahla vurdu. Öldüğünü düşündüğü arkadaşı Burak Mutlu’ya da "Sen de hakkını helal et" dediği öne sürülen Yıldıray T., daha sonra görüntülü olarak eşi B.B.’yi arayarak, "Burak’ı vurdum, sıra sende" diyerek tehditler savurup olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin geniş kapsamlı çalışmalarının ardından Sedirler Mahallesi’nde yakalanan cinayet zanlısı Yıldıray T., gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Yıldıray T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 gün sonra hayatını kaybetti

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Burak Mutlu, tedavi altına alındı. 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Burak Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.