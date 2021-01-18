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Arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Kırklareli’de birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Asayiş 18.01.2021, 12:22
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Kırklareli’de birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay sabah saatlerinde Kırklareli İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak’ta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ev arkadaşı U.C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirlenen G.E. (33) itfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.E.’yi itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.Polis ekipleri, ifadesini almak için G.E.’yi emniyete götürdü.
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