Arkadaşa ‘dezenfektanlı çay' şakası mahkemeye taşındı

Olay, geçtiğimiz haftalarda Esenyurt'ta bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi M.Ç., aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi arkadaşına ‘şaka olsun' diye çayına dezenfektan döktü. İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs, M.Ç.'nin hastanelik olmasına sebep oldu. Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı. Olay sonrası güvenlik şirketi, M.Ç.'nin çayına dezenfektan döken güvenlik görevlisini işten çıkardı.

Olay anı güvenlik kamerasında

M.Ç.'nin kötü şakaya maruz kaldığı anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısın odaya gelerek çaya dezenfektan döktüğü anlar yer aldı.