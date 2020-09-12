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Arkadaş ziyaretine giderken otomobil çarptı: 1 ölü

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ARKADAŞ ZİYARETİ YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 12.09.2020, 21:51
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Arkadaş ziyaretine giderken otomobil çarptı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde arkadaş ziyareti yolunda otomobilin çarptığı genç adam hayatını kaybetti.

Kaza, Süleymanpaşa-Malkara yolu üzeri Mahramlı Mahallesi kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tekirdağ’ın Akçahalil Mahallesi’ne arkadaş ziyareti için yola çıkan Sezgin Kılıç’a (35), yaya halinde yolun karşısına geçtiği sırada Malkara istikametine seyreden E.S. yönetimindeki 59 AJ 661 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücü E.S. ise Süleymanpaşa jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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