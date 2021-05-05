Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, hemen önünde seyrederken yavaşlayan bir otomobile çarptı. Kaza sonrası 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 34 PK 3651 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı istikamette hemen önünde seyrederken yavaşlayan Bekir A. yönetimindeki 41 K 2444 plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Bekir A.’nın yanında yolcu olarak bulunan oğlu Furkan A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan Furkan A., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.