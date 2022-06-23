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Arjantin’de üzerine çığ düşen kadın 7 saat sonra kurtarıldı

Arjantin’in Ushuaia kenti yakınlarında dağda kayak yaparken çığ düşmesi sonucu yaralanan kadın, 7 saat sonra kurtarıldı.

Asayiş 23.06.2022, 13:24
Arjantin’de üzerine çığ düşen kadın 7 saat sonra kurtarıldı

Arjantin’in Ushuaia kenti yakınlarında dağda kayak yaparken çığ düşmesi sonucu yaralanan kadın, 7 saat sonra kurtarıldı.

Arjantin’in Ushuaia kentinde kayak yaparken üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan kadın, kayak yapan diğer sporcular tarafından bulundu. Yaralı kadının arama kurtarma ekipleri tarafından 7 saat sonra kurtarıldığı öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından yayınlanan görüntülerde, yaralı kadının zorlu hava koşullarında kızakla taşındığı anlar yer aldı.

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