Arjantin’de futbol maçı olaylı bitti: 1 ölü

Arjantin’de oynanan Gimnasia-Boca Juniors maçında olaylar çıktı. Polisin stat çevresindeki taraftarlara müdahale ettiği olaylarda 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gimnasia-Boca Juniors maçının başlamasından kısa bir süre sonra Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresindeki taraftarların stada girmeye çalışması üzerine taraftar ile polis arasında tartışma çıktı. Polis stat çevresindeki taraftarlara biber gazı ile müdahale ederken, hakem güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle maçı 9. dakikada iptal etti. Maçın ne zaman oynanacağı ise açıklanmadı. Arjantin Futbol Birliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbolu lekeleyen bu tür olayları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam etme kararlılığındayız” denildi.

Polis ile taraftarlar arasındaki çatışmanın fazla maç bileti satılmış olması ve Gimnasia taraftarlarının kapıların kapanmasıyla zorla stada girmeye çalışması sonucu çıkmış olabileceği ifade ediliyor.