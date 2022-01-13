Arjantin’de 10 katlı apartmanda yangın

Arjantin’in Santa Fe kentinde 10 katlı bir apartmanın 9’uncu katında yangın çıkmasının ardından alevlerin giderek büyümesiyle birlikte büyük bir patlama meydana geldi.

Arjantin’in Santa Fe kentinin El Pozo semtinde, 10 katlı bir apartmanın 9’uncu katında yangın çıktı. Alevlerin giderek büyümesinin ardından alt daireye de sıçramasıyla birlikte büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada bir kişinin yaralandığını bildirerek patlamanın yaşandığı dairenin alt katında kimsenin olmadığını ve facianın eşiğinden dönüldüğünü bildirdi. Yetkililer tarafından yangının çıkma sebebine ilişkin net bir açıklama yapılmazken Arjantin yerel basını, patlamanın dairenin balkonunda bulunan bir tüpten kaynaklandığı belirtildi.

Binada meydana gelen patlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.