Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Kirchner’a suikast girişimi

Arjantin’de bir adam Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner’a evinin önünde kalabalığı selamladığı sırada suikast girişiminde bulundu.

Fernandez de Kirchner’in destekçileri, savcılığın Kirchner hakkında 12 yıl hapis ve yolsuzluk iddiasıyla kamu görevinden men edilmesini talep etmesinin ardından günlerdir evinin çevresinde dolaşıyor. Recoleta semtindeki evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada kalabalıktaki 1 kişi Kirchner’a silah doğrulttu. Saldırganın, silahı Kirchner’ın yüzüne yaklaştırdığı ve tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez olayın ardından yaptığı açıklamada, "Cristina Kirchner’e yapılan saldırı, demokrasimizi geri kazandığımızdan beri en ciddi saldırıdır" dedi. Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, olayın ardından 35 yaşındaki Fernando Sabag Montiel adlı Brezilya vatandaşı olan saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

Arjantin’de devleti dolandırmakla ve 2007-2015 yılları arasında devlet başkanlığı yaptığı iki dönem boyunca kamu fonlarını yönlendirmek için bir plana dahil olmakla suçlanan Arjantin eski Devlet Başkanı ve şuan Devlet Başkan Yardımcısı olan Cristina Fernandez de Kirchner hakkında 12 yıl hapis cezası istenmişti.