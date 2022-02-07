Arızalanan metrobüs yolda kaldı

İstanbul’da seyir halindeki metrobüs arızalandı. Araçtan inen yolcular, Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme yönüne seyir eden metrobüs, saat 17.30 sıralarında Cennet Mahallesi durağı ile Florya durağı arasında arızalandı. Yarı yolda arızalanan metrobüsten inen yolcular yürüyerek tekrar Cennet Mahallesi durağına dönerken, arızalanan metrobüs çift yönlü olan yolda kenara çekildi.