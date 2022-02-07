Son Dakika
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme öncesinde, "Rusya ve Fransa’nın, Avrupa’nın güvenliği konusunda ortak endişeleri var" dedi.
Arızalanan metrobüs yolda kaldı
İstanbul’da seyir halindeki metrobüs arızalandı. Araçtan inen yolcular, Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.
Asayiş 07.02.2022, 18:49
İstanbul’da seyir halindeki metrobüs arızalandı. Araçtan inen yolcular, Cennet Mahallesi istasyonuna kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.
Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme yönüne seyir eden metrobüs, saat 17.30 sıralarında Cennet Mahallesi durağı ile Florya durağı arasında arızalandı. Yarı yolda arızalanan metrobüsten inen yolcular yürüyerek tekrar Cennet Mahallesi durağına dönerken, arızalanan metrobüs çift yönlü olan yolda kenara çekildi.