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Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda arızalanan otomobili içerisindekilerle birlikte taşıyan çekici, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın şiddetiyle çekici üzerinde bulunan 5 araç yola saçılırken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

Asayiş 24.10.2021, 18:50
Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda arızalanan otomobili içerisindekilerle birlikte taşıyan çekici, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın şiddetiyle çekici üzerinde bulunan 5 araç yola saçılırken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM otoyolu İstanbul istikameti Çınarlıdere viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 ACF 992 plakalı çekici ile seyir halinde olan sürücü Kenan G., yol kenarında arızalanan 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu 76 AZ 617 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşılaştı. Mehmet A. yönetimindeki bu otomobili de içinde bulunduğu yolcularla birlikte taşıdığı diğer araçların arkasına alan Kenan G., daha sonra yoluna devam etti. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici, Çınarlıdere viyadüğünde devrildi. Kazanın şiddetiyle çekicinin üzerinde bulunan 5 araç yola saçılırken, 76 AZ 617 plakalı otomobilin içindeki 4 kişilik aile de yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. 4 kişilik aileden yaralanan 2 kişi, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Trafik, devrilen çekicinin ve yola saçılan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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