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Arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI HİLAL BELDESİNDE ÇOBANLIK YAPAN 56 YAŞINDAKİ AGİT KARA'YI ARI SOKTU. OLAYIN ARDINDAN YERE YIĞILAN KARA'YI GÖREN YAKINLARI DURUMU 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ. OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNCE İLK MÜDAHALESİ YAPILAN KARA, HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Asayiş 30.08.2020, 10:50
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde, arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiftçilikle uğraşan 56 yaşındaki Agit Kara’yı arı soktu. Olayın ardından yere yığılan Kara’yı gören yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kara, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan cenaze, Hilal beldesi Şıh Ebubekir mezarlığında defnedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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