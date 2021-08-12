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Arılar eve saldırdı: mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve arılar saldırdı. Evdeki bir odada saklanan ve içeride mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonunda ise biri itfaiye eri, 2’si çocuk toplam 3 kişi arı sokması sonucu yaralandı.

Asayiş 12.08.2021, 15:11
Arılar eve saldırdı: mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve arılar saldırdı. Evdeki bir odada saklanan ve içeride mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma operasyonunda ise biri itfaiye eri, 2’si çocuk toplam 3 kişi arı sokması sonucu yaralandı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Alatlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.’nın evi yakınlarında bulunan kovandaki arıların saldırısına uğradı. Evde bulunan A.A. ve 9 kişi ise evin dış kapısının açılması ile birlikte içeriye giren arılardan saklanmak için bir odaya girdi. Odada mahsur kalan 10 kişilik aile, komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine ise olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi olay yerine gelen özel kıyafetli ve kasklı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evden çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında ise 2’si çocuk, biri itfaiye eri olmak üzere 3 kişi arı sokması nedeniyle yaralanarak, Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan itfaiye personeli ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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