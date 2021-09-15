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Arı kovanlarına ilaç sıkarken zehirlenip öldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde arı kovanlarına zarar veren eşek arılarını zehirlemek için ilaç sıkan arıcı, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Asayiş 15.09.2021, 12:52
Arı kovanlarına ilaç sıkarken zehirlenip öldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde arı kovanlarına zarar veren eşek arılarını zehirlemek için ilaç sıkan arıcı, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi’nde meydana geldi. Anamur ilçesinde oturan ve yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz (63), bir arkadaşı ile birlikte arı kovanlarını bıraktığı Bozyazı ilçesi Karaisalı Mahallesi’ne geldi. Burada kovanlarının bakımını yapan Cengiz, kovanlarına zarar veren eşek arılarını uzaklaştırmak için ilaç sıktı. Sıktığı ilacı soluyan Cengiz, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören yanındaki arkadaşı 112’yi arayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Cengiz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Cengiz’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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