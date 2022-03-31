Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arı kovanları yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı.

Kaza gece geç saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 30’uncu kilometresi, Çiftçiler Kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Viranşehir istikametinden Siverek’e doğru seyir halinde bulunan, sürücüsü öğrenilemeyen 52 ACD 275 plakalı arı kovanı yüklü pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu pikap kasasında bulunan arı kovanları, arılarla birlikte yola saçıldı. Kazada çok sayıda arı telef oldu.

Kaza sonrası Siverek-Viranşehir karayolu bir süreliğine kapandı. Jandarma karayolunda güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı başka bir yoldan sağlamaya çalıştı.

Arıların ve pikabın yoldan kaldırılması sonrası, karayolunda ulaşım tekrar sağlandı.