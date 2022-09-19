Arı kovanı içerisinden 2 kilo 500 gram metamfetamin çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otoyol girişinde durdurulan kapalı kasa araçta yapılan aramada arı kovanı içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada takibe aldığı S.T. isimli şahsın kullandığı panelvan tipi kapalı kasa aracı Dörtyol otoban girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği ‘Bozo’ eşliğinde araçta yapılan aramalarda bal peteği çıtalarına gizlenmiş şeffaf poşetlere sarılı vaziyette 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

S.T., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.