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Arı kovanı hırsızları yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde arı kovanı çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.11.2020, 11:05
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Arı kovanı hırsızları yakalandı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde arı kovanı çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin 2 farklı bölgesinden 70 arı kovanı çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, ilçe merkezinde bulunan ve arıcılık faaliyetlerine yönelik malzeme satışı yapan bir işletmeden 2 şahsın son zamanlarda sık sık alışveriş yaptığı, bu şahısların çevrede arıcılık faaliyeti yapan diğer arıcılar tarafından tanınmadığı, ayrıca şahısların İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarında arıcılık yaptığına dair bilginin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine şahısları bir süre takip eden ekipler, ardından adreslerine yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalınan 70 arı kovanı ele geçirildi.

Arı kovanları sahiplerine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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