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Arı kovanı hırsızı yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde açık araziden arı kovanlarını çalan hırsız yakalandı.

Asayiş 15.04.2021, 20:29
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Arı kovanı hırsızı yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde açık araziden arı kovanlarını çalan hırsız yakalandı.

Olay, Korkuteli ilçesi Küçükköy ve Güzle Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö.’ye ait 8 adet ve B.A.’ya ait 5 adet arı kovanının çalınması sonrasında harekete geçen Korkuteli 17. JASAT Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede kamera kayıtları ve istihbarat çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonunda arı kovanlarını 07 GS 263 plakalı araç ile O.A.K. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli kovanlarla birlikte Akyar Mahallesi’nde gözaltına alındı. Arı kovanları jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edilirken, şüpheli O.A.K. Korkuteli Adliyesine sevk edildi.
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