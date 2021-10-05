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Ardahan’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

Ardahan’da yoğun sis nedeniyle kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 05.10.2021, 19:23
Ardahan’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

Ardahan’da yoğun sis nedeniyle kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Ardanuç yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ardanuç yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde Musa Ş. idaresindeki 08 AAV 865 plakalı kamyonet ile 08 AAU 298 plakalı tır yoğun sis nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Musa Ş. hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Araçlarda ise maddi hasar oluştu.

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